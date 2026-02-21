Alcaraz in Finale a Doha | Sinner KO 66 Settimane al Vertice

Carlos Alcaraz ha conquistato la finale a Doha dopo aver battuto Andrey Rublev in semifinale. La vittoria di ieri permette al giovane spagnolo di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica ATP. Intanto, Jannik Sinner ha perso sorprendentemente contro un avversario di livello inferiore, interrompendo la serie di risultati positivi. La competizione continua con i protagonisti pronti a sfidarsi per il titolo, mentre il circuito si prepara a nuove sfide.

Alcaraz in Finale a Doha: Sinner Sorprende, la Nuova Era del Tennis Prende Forma. Carlos Alcaraz si è assicurato un posto nella finale del torneo ATP di Doha, superando Andrey Rublev in semifinale. La vittoria dello spagnolo, attuale numero uno del mondo, arriva inaspettatamente dopo l’eliminazione a sorpresa di Jannik Sinner, aprendo nuovi scenari nella corsa al vertice del tennis maschile. Alcaraz ha così raggiunto le 66 settimane consecutive al numero uno, eguagliando il precedente record detenuto da Sinner. Una Semifinale Impegnativa e un Avversario di Peso. La semifinale contro Rublev si è presentata come una sfida complessa per Alcaraz.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sinner, Doha è un KO: Alcaraz vola, 2150 punti di distanza.Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik a Doha, una sconfitta che complica la sua corsa al numero uno.

Alcaraz, Doha: 2 ore di battaglia, Rublev ko e 34ª finale in carriera.Alcaraz ha vinto una partita intensa di due ore contro Rublev a Doha, portandolo in finale per la 34ª volta in carriera.

