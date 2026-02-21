Alcaraz così è frustrante | Fils spacca la racchetta per la rabbia

Carlos Alcaraz si arrabbia durante la finale dell’Atp 500 di Doha, dopo aver perso un punto importante. La frustrazione lo porta a sbattere la racchetta contro il campo, visibilmente nervoso. Athur Fils sfrutta il momento e si prende il primo set con facilità. La partita prosegue con un ritmo intenso, mentre il pubblico osserva le reazioni dei giocatori. La tensione tra i due atleti resta alta fino alla fine.

Un momento della finale dell'Atp 500 di Doha tra Carlos Alcaraz e Athur Fils: lo spagnolo si impone 6-2 6-1 in 51 minuti. Nel secondo set è emersa tutta la frustrazione del francese, che ha spaccato la racchetta dopo l'ennesimo punto mostruoso di Carlitos. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jordan Smith fa suo il 1 Point Slam: Alcaraz e Sinner eliminati col sorriso negli ottavi. Kyrgios spacca la racchettaSi conclude il 1 Point Slam, un torneo innovativo che ha visto dilettanti e professionisti sfidarsi su un singolo punto.

Darderi, malessere e vomito agli Australian Open. Poi spacca la racchettaDurante il primo turno degli Australian Open, Luciano Darderi ha accusato problemi intestinali, accompagnati da malessere e vomito, durante la partita contro Cristian Garin.

Fils non si tiene e 'insulta' Alcaraz dopo la sconfitta a Doha: Cabron. Carlos se la ride...Il 21enne francese impressionato dalla finale del fenomeno spagnolo, la sua battuta lo ha fatto sorridere: Sembra uno scherzo ... corrieredellosport.it

Se Alcaraz è questo non si gioca più: spazza via Fils in 52' e vince anche a DohaIl numero uno del mondo lascia solo tre giochi al giovane francese, confermando di essere su un altro pianeta in questo inizio di 2026 ... msn.com

SARÀ FILS L'ANTI ALCARAZ Fils batte Jakub Mensik per 6-4 7-6 a Doha dopo una partita fantastica, interrompe così la striscia di 10 vittorie del ceco per raggiungere la prima finale in Qatar. Dopo una sosta forzata di oltre otto mesi il francese, con coach Iva - facebook.com facebook

ALCARAZ, DJOKOVIC E IL SERVIZIO Carlos Alcaraz non ha ancora perso un set per arrivare (è la terza volta di fila) ai quarti di finale degli Australian Open. E se il livello dei rivali è andato crescendo, anche lui ha risposto in maniera adeguata, affilando le x.com