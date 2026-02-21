Alcaraz così è frustrante | Fils spacca la racchetta per la rabbia

Carlos Alcaraz si arrabbia durante la finale dell’Atp 500 di Doha, dopo aver perso un punto importante. La frustrazione lo porta a sbattere la racchetta contro il campo, visibilmente nervoso. Athur Fils sfrutta il momento e si prende il primo set con facilità. La partita prosegue con un ritmo intenso, mentre il pubblico osserva le reazioni dei giocatori. La tensione tra i due atleti resta alta fino alla fine.

Un momento della finale dell'Atp 500 di Doha tra Carlos Alcaraz e Athur Fils: lo spagnolo si impone 6-2 6-1 in 51 minuti. Nel secondo set è emersa tutta la frustrazione del francese, che ha spaccato la racchetta dopo l'ennesimo punto mostruoso di Carlitos. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

