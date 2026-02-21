Alcaraz | 4 break nessun set perso la resilienza da campione a Doha

Carlos Alcaraz ha dimostrato grande forza mentale a Doha, dove ha ottenuto quattro break e vinto ogni set senza mai cedere. Durante il torneo, ha affrontato avversari agguerriti e ha recuperato punti difficili con rapidità. La sua determinazione si è vista anche nei momenti di pressione, quando ha reagito con lucidità e velocità. Alcaraz si prepara ora per la prossima sfida, deciso a continuare il suo percorso di successi.

Alcaraz: La Resilienza di un Campione, Dalle Trappole ai Trionfi. Doha, Qatar – Carlos Alcaraz continua a stupire il mondo del tennis con una combinazione di talento puro e una straordinaria capacità di risollevarsi nelle situazioni più complicate. Il giovane tennista spagnolo, attualmente numero uno al mondo, ha confermato a Doha le sue doti, superando avversari ostici e ribaltando situazioni apparentemente compromesse, un'abilità che lo accomuna a leggende come Roger Federer. La sua capacità di reagire alle difficoltà, di estrarre il massimo anche quando le statistiche sembrano segnare una sconfitta imminente, è diventata una caratteristica distintiva del suo gioco.