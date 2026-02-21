alberto notari confermato al vertice di cia emilia centro

Alberto Notari rimane alla guida di Cia Emilia Centro dopo un periodo difficile. Negli ultimi quattro anni, l’organizzazione ha affrontato sfide come la pandemia, l’aumento dei costi energetici e le turbolenze sui mercati agricoli. Nonostante le difficoltà, Notari e i produttori locali hanno lavorato duramente per mantenere saldo il settore. La conferma al vertice arriva in un momento di grande incertezza economica per l’agricoltura regionale.

"Sono stati quattro anni imprevedibili e complessi. Dentro una stagione segnata da pandemia, crisi energetiche e instabilità dei mercati, abbiamo retto l’urto con difficoltà, grazie alla professionalità e la tenacia dei produttori". Sono parole di Alberto Notari, viticoltore carpigiano, riconfermato al vertice di Cia Emilia Centro, l’associazione agricola che associa i produttori delle province di Modena e Bologna. Nel corso dell’assemblea elettiva è stato confermato anche il vicepresidente Marco Bergami, cerealicoltore di Bologna. Notari ha sottolineato che l’ agricoltura non è solo produzione, "ma presidio democratico, ambientale e sociale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Olimpiadi: sciopero aerei confermato, oggi vertice al Mit. SalviniMatteo Salvini partecipa oggi a un vertice al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per cercare di risolvere lo sciopero dei trasporti aerei confermato nelle prossime settimane.

Assemblea Cia Piacenza: Fabio Girometta confermato alla presidenzaFabio Girometta è stato riconfermato presidente della Cia di Piacenza durante l’assemblea di oggi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.