Alberto Notari confermato al vertice di Cia Emilia Centro
Alberto Notari rimane alla guida di Cia Emilia Centro dopo un periodo difficile. Negli ultimi quattro anni, l’organizzazione ha affrontato sfide come la pandemia, l’aumento dei costi energetici e le turbolenze sui mercati agricoli. Nonostante le difficoltà, Notari e i produttori locali hanno lavorato duramente per mantenere saldo il settore. La conferma al vertice arriva in un momento di grande incertezza economica per l’agricoltura regionale.
"Sono stati quattro anni imprevedibili e complessi. Dentro una stagione segnata da pandemia, crisi energetiche e instabilità dei mercati, abbiamo retto l’urto con difficoltà, grazie alla professionalità e la tenacia dei produttori". Sono parole di Alberto Notari, viticoltore carpigiano, riconfermato al vertice di Cia Emilia Centro, l’associazione agricola che associa i produttori delle province di Modena e Bologna. Nel corso dell’assemblea elettiva è stato confermato anche il vicepresidente Marco Bergami, cerealicoltore di Bologna. Notari ha sottolineato che l’ agricoltura non è solo produzione, "ma presidio democratico, ambientale e sociale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
