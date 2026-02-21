Al via l’Isee antifrode Dalle scuole alle università | non servirà più presentarlo

L’introduzione dell’Isee automatico nasce per semplificare le procedure e prevenire le frodi. La nuova misura elimina la necessità di presentare il documento tradizionale in scuole e università, sostituendolo con un sistema digitale che raccoglie i dati in modo più rapido. Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale, si applica a partire da oggi e riguarda tutte le istituzioni educative coinvolte. La novità mira a rendere più trasparenti e sicure le assegnazioni di prestiti e borse di studio.

L'Isee automatico entra in vigore. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Pnrr, che deve essere convertito in legge in Parlamento, parte la novità sull'indicatore della situazione economica equivalente. Da adesso, infatti, non toccherà più ai cittadini consegnarli alle amministrazioni pubbliche per ottenere agevolazioni sociali. A chiarirlo è l'articolo 6, primo comma, del decreto. Si legge: «Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)» i dati relativi all'Isee.