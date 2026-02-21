Al congresso della Cdu Merz è un po’ stritolato Il nodo del 30 per cento

Al congresso della Cdu, Merz si è trovato sotto pressione a causa della sfida per conquistare il consenso, con il partito ancora distante dal 30 per cento nei sondaggi. Durante l’evento, i membri hanno discusso animatamente sulle strategie future, mentre il leader, il cancelliere tedesco, cercava di rafforzare il sostegno interno. La tensione si percepisce tra i delegati, che attendono risposte chiare sui prossimi passi politici. La giornata si conclude con molte domande aperte nel partito.

Berlino. E’ una Cdu nervosetta quella che conclude oggi a Stoccarda il suo 38esimo congresso. Il suo leader, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, si è fatto vedere negli ultimi mesi alla Casa Bianca, a Nuova Delhi e a Parigi ma in queste ore è il momento di guardarsi allo specchio e alcuni problemi sono ancora lì dove Merz li ha lasciati prima di salire su un aereo per una capitale straniera. Motivi di grande inquietudine non ci dovrebbero essere: la guida del governo è salda né si ha notizie di una fronda antiMerz. Ma la leadership di un paese misura i propri successi o in termini di crescita del pil o di voti raccolti alle elezioni e per adesso il cancelliere venuto dall’ovest non ha molte medaglie da appuntarsi al petto.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

