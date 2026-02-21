Al Carnevale Storico Civitonico ci sarà anche il Premio Luigi Lopez alla Creatività

Durante il Carnevale Storico Civitonico, si terrà anche la consegna del “Premio Luigi Lopez alla Creatività”. Lopez, compositore e autore molto apprezzato, ha avuto un ruolo importante nella manifestazione, partecipando attivamente alle edizioni passate. La premiazione si svolgerà nel pomeriggio, all’interno del corteo mascherato, e sarà dedicata alla memoria del musicista. La cerimonia attirerà molti appassionati e cittadini curiosi di scoprire il riconoscimento.

AL CARNEVALE STORICO CIVITONICO CI SARA' ANCHE IL " PREMIO LUIGI LOPEZ ALLA CREATIVITA' " Il noto compositore ed autore, scomparso nel maggio 2025, aveva un legame speciale con la manifestazione. Nel 2020 il Gruppo Biffe aveva dedicato il proprio carro a "La Nevicata del'56", una delle celebri canzoni firmate dal maestro Lopez e portata al successo da Mia Martini. Domenica 22 febbraio dalle ore 15.00 si svolgerà la terza sfilata di carri allegorici e di gruppi mascherati del Carnevale di Civita Castellana CIVITA CASTELLANA (VT) – Il Carnevale Storico Civitonico, a partire da questa edizione 2026, aggiungerà un altro Premio per i carri e i gruppi mascherati partecipanti: il "Premio Luigi Lopez alla Creatività".