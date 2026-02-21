Akanji | Passaggio all’Inter stressante Futuro? Non…
Manuel Akanji ha descritto come un trasferimento all’Inter sia stato un momento difficile e pieno di tensioni. Il difensore svizzero ha spiegato di aver affrontato molte emozioni, soprattutto nei primi mesi, e di aver trovato difficile adattarsi alle nuove aspettative. Akanji ha anche parlato delle sfide legate alle sue prime partite in nerazzurro e di come il suo futuro rimanga incerto. La sua esperienza all’Inter resta un capitolo ancora aperto.
Akanji. Il difensore svizzero Manuel Akanji si è raccontato in una lunga intervista all’emittente SRF durante il programma Gedrig Direckt, ripercorrendo i primi mesi del suo approdo all’ Inter. Il centrale ha spiegato come l’arrivo a settembre sia stato complicato: “ Oggi sì, mi sono ambientato, ma all’inizio era stressante perché tutto è accaduto all’ultimo minuto “. Akanji ha poi raccontato il peso delle scelte professionali sulla sfera privata, sottolineando il ruolo decisivo della famiglia: “ Mia moglie e i miei figli sono al centro di tutto ” e ancora “ niente funzionerebbe senza mia moglie, la sua vita quotidiana è più stressante della mia “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Manuel Akanji si racconta in una lunga intervista a Gredig direkt Il difensore svizzero ripercorre il passaggio in prestito dal Manchester City all’Inter: ha spiegato di aver valutato le opzioni dopo aver trovato poco spazio al City Sul futuro restano interrogati - facebook.com facebook