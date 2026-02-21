AirDrop arriva su Android | condividere file senza app e senza stress la rivoluzione che ha sconvolto i social

AirDrop, la funzione di Apple per condividere file in modo immediato, ha causato grande interesse tra gli utenti Android. Dopo anni di attesa, ora alcuni modelli Pixel possono usare una versione simile per inviare foto e documenti senza dover installare app o usare cavi. La novità ha già suscitato molte discussioni sui social e tra gli esperti di tecnologia. La possibilità di scambiare file in modo semplice e diretto apre nuove opportunità per gli utenti Android.

AirDrop, la funzione iconica di Apple per lo scambio rapido di file, è finalmente disponibile anche su Android per alcuni modelli Pixel. Dopo l'arrivo iniziale sulla serie Pixel 10, Google ha esteso il supporto alla famiglia Pixel 9, permettendo di inviare e ricevere documenti, foto e video direttamente da e verso iPhone, iPad e Mac, senza app di terze parti o cloud. L'aggiornamento semplifica la condivisione tra piattaforme diverse, ma non tutti i telefoni Pixel 9 ne beneficeranno. La funzione sfrutta Quick Share in combinazione con il protocollo proprietario di Apple, garantendo privacy e trasferimenti diretti peer-to-peer.