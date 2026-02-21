Un nuovo malware, denominato PromptSpy, rappresenta una svolta preoccupante nella sicurezza dei dispositivi Android. Si tratta del primo caso accertato di un software malevolo che integra un modello di intelligenza artificiale generativa, nello specifico Gemini di Google, per adattare le proprie azioni alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, rendendo più complessa la sua individuazione e rimozione. La scoperta, effettuata dai ricercatori di ESET, solleva interrogativi sulle future strategie di attacco nel panorama della sicurezza mobile. L’evoluzione delle minacce informatiche continua a sorprendere, e l’integrazione dell’intelligenza artificiale in contesti malevoli apre scenari inediti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

