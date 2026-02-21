AI | Perplexity dice NO alla pubblicità scommette tutto sulla fiducia

Perplexity ha deciso di eliminare la pubblicità dai suoi chatbot, puntando tutto sulla qualità delle risposte e sulla fiducia degli utenti. La scelta arriva dopo mesi di discussioni interne e feedback negativi da parte degli utenti, che si sono lamentati degli annunci invasivi. Ora, l’azienda si concentra sul miglioramento dell’esperienza utente senza distrazioni pubblicitarie. Questa mossa rappresenta un cambiamento importante nel settore dell’intelligenza artificiale conversazionale. La strada è tracciata verso un servizio più pulito e affidabile.

Perplexity Abbandona la Pubblicità: Una Svolta nel Mondo dei Chatbot AI. Una decisione inattesa nel panorama dell'intelligenza artificiale conversazionale. Perplexity, azienda leader nello sviluppo di chatbot basati su AI, ha rinunciato all'integrazione di pubblicità all'interno dei propri servizi, una scelta che segna una rottura rispetto alla strategia adottata da altri player del settore e sottolinea l'importanza della fiducia degli utenti. L'abbandono della pubblicità, avvenuto dopo una fase di test, mira a garantire un'esperienza di utilizzo di qualità superiore. La Sperimentazione e il Ritorno alle Origini.