Ai Izzi Banca Finint | Polarizzerà servizi finanziari verso consolidamento
Ai, Izzi di Banca Finint ha dichiarato che l’intelligenza artificiale cambierà il settore finanziario, spingendo verso una maggiore concentrazione di servizi. La recente crisi di Altruist ha evidenziato le tensioni legate a questa tecnologia, che potrebbe portare a un consolidamento tra le aziende. Alcuni esperti invitano a valutare con attenzione i rischi di una possibile bolla, mentre altri seguono da vicino gli sviluppi del mercato. La trasformazione sta avvenendo rapidamente.
L’ intelligenza artificiale, con i rischi di una bolla e l’impatto sui mercati del caso Altruist, ha fatto tremare recentemente il mondo della consulenza e dei servizi finanziari, ma c’è chi invita a guardare ben oltre le reazioni emotive. E’ il messaggio che arriva da Lucio Izzi, Amministratore Delegato del Gruppo Banca Finint, presente al congresso di Assiom Forex a Venezia. “Con l’intelligenza artificiale siamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale di cui non dobbiamo cogliere solo i rischi potenziali. – dice a LaPresse Izzi, al timone del gruppo di Conegliano (Tv), banca d’investimento e d’impresa attiva nella gestione di asset finanziari, nel private banking e nelle cartolarizzazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
