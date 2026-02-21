Agrigento torna protagonista a Casa Sanremo Pistritto | Ormai una tappa fissa al festival

Carmelo Pistritto partecipa a Casa Sanremo, confermando la sua presenza dal 2021. La sua presenza è diventata una tappa fissa del festival, attirando l’attenzione degli appassionati. Durante l’evento, Pistritto si dedica a incontrare artisti e fan, creando momenti di confronto e scambio culturale. La sua partecipazione continua a rafforzare il legame tra Agrigento e la rassegna musicale, che si intensifica ogni anno. La sua presenza al festival rimane un punto di riferimento per molti.

Per il sesto anno consecutivo il pizzaiolo di origini favaresi coordinerà la squadra che preparerà per artisti e tecnici dell'Ariston. Affiancherà il "maestro dell'arte bianca" napoletano Enzo Piedimonte. Insieme lavoreranno sotto il marchio Gambero Rosso Dal 2021 non ha più saltato un’edizione. E anche quest’anno il nome di Carmelo Pistritto sarà tra quelli presenti a Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival che accompagna la settimana della kermesse canora. Per il pizzaiolo di Favara si tratta del sesto anno consecutivo nella città dei fiori. Una presenza ormai consolidata, tanto che – come racconta lui stesso – è diventata una vera e propria tappa fissa nel suo calendario professionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it BEADJ torna a Casa Sanremo The Club: nuova tappa nel percorso della giovane artista di RaffadaliBeadj torna a Casa Sanremo The Club. Leggi anche: Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: AD AGRIGENTO TORNA FESTIVALLE – 10 YEARS TOGETHER; Amministrative e spartizioni a tavolino, l'Area Progressista: No a politica come business, sì a un programma vero - AgrigentoNotizie; Lillo Sodano e le voci sulla sua candidatura a sindaco: Senza certezze non mi avventuro - AgrigentoNotizie; Sodano o Gentile? Una poltrona per due nella corsa a Palazzo dei Giganti - AgrigentoNotizie. Da Luciano Ligabue a Casa Sanremo: l’ascesa dei Faraoni Fuoriclasse. Ecco l'inedito “Figli del vento” - facebook.com facebook Gruppo folkoristico 'Li Matti de Montecò' si esibirà a Casa Sanremo. Spettacolo di 30 minuti con il saltarello marchigiano il 22 febbraio #ANSA x.com