Afrohemian | il trend d' arredo casa che racconta un viaggio

L’arte africana e lo stile bohémien si combinano nell’arredamento “Afrohemian”, nato dall’interesse crescente per ambienti accoglienti e ricchi di cultura. Questo trend si manifesta con mobili di legno naturale, tessuti colorati e dettagli artigianali. Negli ultimi mesi, molte persone cercano di personalizzare le proprie case con pezzi unici, come tappeti etnici e oggetti fatti a mano. La tendenza si diffonde attraverso negozi specializzati e social network, attirando sempre più appassionati.

Perché lo stile «Afrohemian» è di tendenza quest'anno? Dopo anni di minimalismo freddo e asettico, il 2026 segna il ritorno al massimalismo ragionato e all'autenticità. Lo stile «afrohemian» piace perché: È sostenibile e artigianale: valorizza il «fatto a mano» e i materiali naturali, allontanandosi dalla produzione di massa. Celebra l'eredità culturale: trasforma la casa in un racconto di viaggi e radici, integrando tessuti nigeriani, maschere etiopi e simbolismi tradizionali. Promuove il benessere: l'uso di texture tattili e toni caldi crea ambienti accoglienti che favoriscono il relax.🔗 Leggi su Vanityfair.it

Dettagli d'arredo d'altri tempi, magari un po' kitsch ma che rincuorano e scaldano l'atmosfera. È il Grandmillennial, il nuovo trend d'arredamentoIn Italia, sempre più persone scelgono uno stile d’arredo che richiama i tempi passati, con dettagli un po’ kitsch ma che creano un’atmosfera calda e rassicurante.

