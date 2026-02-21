Aerials a squadre oro agli USA | Svizzera d’argento Cina sorpassata nel finale

Gli Stati Uniti vincono l’oro nella gara mista di aerials ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a salti spettacolari e grande precisione. La Svizzera conquista l’argento superando la Cina negli ultimi istanti di gara, grazie a un salto decisivo. La competizione si svolge sulla neve di Cortina, davanti a un pubblico entusiasta. La vittoria americana sorprende molti, mentre la sfida tra le squadre europee si decide negli ultimi secondi.

Finale a sorpresa nella prova mista degli aerials ai Giochi di Milano Cortina 2026: gli Stati Uniti dominano, la Svizzera beffa la Cina e si prende l’argento. Si chiude con un risultato inatteso la gara a squadre miste degli aerials, inserita nel programma dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non sorprende il successo degli Stati Uniti, tra i favoriti della vigilia, quanto piuttosto il sorpasso della Svizzera ai danni della Cina nella lotta per l’argento. Prestazione senza sbavature per il team nordamericano formato da Kaila Kuhn, Connor Curran e Christopher Lillis, protagonisti di una finalissima impeccabile.🔗 Leggi su Sportface.it

Aerials a squadre, gara perfetta e oro agli USA. La Svizzera sfiora il jollyGli Stati Uniti vincono la gara a squadre negli aerials alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una performance impeccabile.

Cina trionfa negli Aerials: oro e bronzo a Livigno, sci freestyleLa Cina ha ottenuto una vittoria importante negli Aerials alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Xindi Wang che si è aggiudicato l’oro e un atleta cinese ha conquistato anche il bronzo.

