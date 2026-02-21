Aerials a squadre gara perfetta e oro agli USA La Svizzera sfiora il jolly

Gli Stati Uniti vincono la gara a squadre negli aerials alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una performance impeccabile. La Svizzera si avvicina al podio con un salto rischioso che avrebbe potuto portare il jolly, ma non basta. La competizione si è svolta sotto gli occhi di migliaia di spettatori, che hanno assistito a voli spettacolari e atterraggi precisissimi. Alla fine, gli americani festeggiano con entusiasmo la loro vittoria.

© Oasport.it - Aerials a squadre, gara perfetta e oro agli USA. La Svizzera sfiora il jolly

Termina con una grande sorpresa la prova a squadre miste degli aerials, segmento valido per il programma di sci freestyle delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. E non certamente per il trionfo degli Stati Uniti, tra i grandi favoriti della vigilia, ma più che altro per l’argento della Svizzera, capace di battere la corazzata cinese che si è dovuta accontentare soltanto del bronzo. Prova impeccabile per i nordamericani Kaila Kuhn, Connor Curran e Christopher Lillis, artefici di una big final senza alcuna sbavatura in cui hanno eseguito rispettivamente un Back-Full-Full-Full, un Back Full- Double Full-Ful l e un Back Double Full-Full-Full raggiungendo l’altissimo punteggio di 325.🔗 Leggi su Oasport.it Mosaner e Costantini tornano sovrani del curling: spazzano via la Svizzera con una gara perfettaAmos Mosaner e Stefania Costantini tornano a dominare il curling. Curling, l’Italia sfiora la finale ma cede agli USA: azzurri in corsa per il bronzoLa squadra italiana di curling, composta da Stefania Costantini e Amos Mosaner, ha sfiorato la finale alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Medaglie in palio oggi alle Olimpiadi: Dove si disputano le finali? Le sedi di gara del 18 febbraio; A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 21 febbraio, italiani in gara, streaming; Alle Olimpiadi c’è una disciplina sugli sci in cui non serve saper sciare bene: ecco gli Aerials; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio. Milano-Cortina, il programma di sabato 21 febbraio: gli italiani in gara e dove vederli in tvPenultima giornata di gare, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In palio ci sono ben 10 medaglie, che coinvolgeranno anche gli atleti azzurri. Nello ... ilgazzettino.it Milano-Cortina, il programma delle gare e le medaglie del 21 febbraioE' l'ultima, densa giornata di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con 10 medaglie da assegnare, fino a questa sera. Dagli Aerials a squadre e le prime due manche di bob a squadre. Poi subito dopo ... tg.la7.it 1998 2026 La tradizione degli aerials si tramanda: la mamma Caroline Roth-Brand conquistò il bronzo olimpico a Nagano, il figlio Noé Roth si è preso l'argento a Milano Cortina - facebook.com facebook