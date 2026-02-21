Addio carta di identità cartacea come viaggiare se non si ha ancora quella elettronica

L’abolizione della carta di identità cartacea, prevista dal nuovo Regolamento Ue, impedisce di usarla per i viaggi all’estero a partire dal 3 agosto 2026. La decisione deriva dalla necessità di sostituire i documenti tradizionali con quelli elettronici più sicuri. Chi non ha ancora ottenuto la versione digitale dovrà richiederla prima di quella data, altrimenti rischia di essere bloccato ai controlli di frontiera. La data di scadenza non garantisce più l’accesso ai viaggi.

A partire dal 3?agosto?2026, in base al nuovo Regolamento Ue e alle disposizioni attuate in Italia, le tradizionali carte d'identità in formato cartaceo non saranno più valide per viaggiare all'estero, nemmeno nei Paesi dell'Unione o dell'area Schengen, indipendentemente dalla data di scadenza impressa sul documento. Questo cambio impone a chi non ha ancora la carta d'identità elettronica (Cie) di guardare ad alternative praticabili e accettate per l'espatrio, prima fra tutte il passaporto. Ma quali sono le regole aggiornate, i documenti riconosciuti e i consigli per evitare inconvenienti nei prossimi mesi? Vediamolo punto per punto.

