Addio Beukema rivoluzione nella difesa del Napoli | scelto già il sostituto

Sam Beukema lascia il Napoli dopo aver ricevuto offerte dal suo club e dal mercato estivo. La società azzurra cerca un nuovo difensore centrale e ha puntato Uomar Solet come possibile sostituto. La decisione di cedere Beukema sembra legata a una strategia di rafforzamento della rosa. La trattativa tra le parti è in corso e le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del giocatore. La squadra si prepara a nuove mosse sul mercato.

Il Napoli continua a pensare come modulare i tasselli della sua rosa. Nel mirino finisce ancora una volta uno degli acquisti estivi: secondo Tuttomercatoweb, potrebbe dire addio a giugno Sam Beukema, con il nome di Uomar Solet nel mirino per sostituirlo. Sorpresa Napoli: Beukema può dire addio, scelto il sostituto. Fa il punto sulle possibili mosse in difesa Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb. Si configura qui uno scenario in cui il reparto arretrato azzurro verrebbe sostanzialmente stravolto, con Sam Beukema che potrebbe già dire addio. Il difensore, acquistato in estate dal Bologna, non è mai entrato nelle grazie di Conte e si giocherà tutto nelle prossime gare, dove avrà maggiore spazio a causa dell'infortunio di Rrahmani.