Addio al piccolo Domenico la presidente Meloni | L' Italia si stringe nel dolore
Oggi l’Italia piange Domenico, il bambino di otto anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli. La causa è stata una complicazione dopo un trapianto di cuore, che si era rivelato danneggiato, peggiorando le sue condizioni. La presidente Meloni ha espresso il suo dolore per la perdita di un bambino che aveva combattuto con coraggio. La notizia ha suscitato grande commozione in tutta la comunità. La famiglia ha annunciato che i funerali si terranno domani.
Oggi l'Italia ha detto addio al piccolo Domenico. Il bambino si è spento all'ospedale Monaldi di Napoli dopo l'acuirsi del quadro clinico per via del trapianto di un cuore rivelatosi danneggiato. L'intero paese si era stretto nei giorni addietro attorno alla sua famiglia, che oggi ha dato la notizia. La solidarietà è arrivata trasversalmente anche dalla politica. In un post pubblicato sui social, la premier Giorgia Meloni ha scritto: "L'Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
