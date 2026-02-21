Addio al piccolo Domenico Forza Italia | Subito una commissione d' inchiesta per trovare la verità

Il chirurgo coinvolto nel trapianto di Domenico è stato sospeso solo ieri, suscitando indignazione tra i familiari. La decisione arriva dopo che emergono dubbi sulla procedura e sulla gestione dell’intervento. La famiglia del bambino chiede chiarezza e un’indagine approfondita per fare luce su quanto accaduto. La vicenda ha acceso il dibattito sulla sicurezza e sui controlli nelle strutture sanitarie. La questione resta aperta in attesa di ulteriori sviluppi.

"Il chirurgo che ha eseguito il trapianto al piccolo Domenico è stato rimosso solo ieri. È una vergogna. Ma la direttrice dell'ospedale sa che nel reparto del primario sospeso lavora anche la moglie, trasferita non si sa perché dal Santobono e assegnata al reparto del marito contro ogni regola deontologica?". Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. "Vogliamo una commissione di inchiesta regionale su quanto accaduto. Una commissione presieduta da un esponente della maggioranza, ma che venga istituita subito e faccia piena luce su questa vicenda". "Non possiamo essere vicini alla famiglia del piccolo Domenico solo in questo tragico momento.