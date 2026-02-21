Addio al Mattatoio | le botticelle di Roma hanno traslocato al Galoppatoio

Le botticelle di Roma hanno lasciato il Mattatoio dopo decenni di proteste e lunghe discussioni. La decisione deriva dalla pressione di cittadini e associazioni animaliste, che chiedevano un cambiamento per tutelare i cavalli. Ora, le tradizionali carrozze si trasferiscono al Galoppatoio, dove saranno più controllate e rispettose del benessere degli animali. La loro partenza segna un passo importante nella storia delle attrazioni turistiche della capitale.

C'è voluto qualche decennio, una quantità industriale di riunioni inconcludenti e la pazienza testarda che a Roma è virtù civile prima ancora che morale. Alla fine le ultime " botticelle " hanno mollato gli ormeggi: dall' ex Mattatoio di Testaccio hanno traslocato al Galoppatoio di Villa Borghese. Non è la fine di un'epoca, ma certo è la fine di una lunga sospensione. Chi conosce la storia sa che convincere gli ultimi 17 conducenti è stata un'impresa da logoramento. Negli anni si è provato di tutto: incentivi, promesse, perfino la tentazione del volante al posto delle redini. Pochi hanno accettato di passare dal cavallo in cambio di una licenza taxi.🔗 Leggi su Iltempo.it

