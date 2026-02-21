Addio a Silvano Braglia il prof che fondò l’Avap

Silvano Braglia, 79 anni, è morto a Palagano, lasciando un segno importante nella comunità locale. Professore e fondatore dell’Associazione Avap, aveva dedicato anni alla promozione di iniziative sociali e culturali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per molti cittadini che lo ricorderanno per il suo impegno quotidiano. La notizia ha suscitato emozioni tra amici e familiari, che si sono stretti attorno alla famiglia. La sua figura rimarrà viva nella memoria collettiva del paese.

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Silvano Braglia, il prof che fondò l’Avap

Si è spento a Palagano Silvano Braglia, 79 anni, figura profondamente legata alla storia civile, culturale e umana del paese. Con lui se ne va un punto di riferimento capace di attraversare decenni di vita palaganese lasciando un segno discreto ma indelebile, fatto di impegno quotidiano, relazioni autentiche e amore per la propria terra. Ex professore di lettere alle scuole medie di Palagano, Silvano Braglia ha formato generazioni di ragazze e ragazzi, accompagnandoli in una fase delicata e decisiva della crescita. Nelle sue aule non si imparavano soltanto la grammatica, la letteratura o la storia: si imparava a pensare, ad argomentare, ad ascoltare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Addio a Giovanni Treccani, il "pustì" che fondò "I Novagliesi"Montichiari e Novagli piangono la scomparsa di Giovanni Treccani, noto come Addio a Silvano Bert: “Era un instancabile attivatore di pensiero critico”Se ne va Silvano Bert, figura stimata nel mondo dell’istruzione e della cultura trentina. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio a Silvano Braglia, il prof che fondò l’Avap. Sottil: “Domani è una finale, servono fame e compattezza” Alla vigilia della sfida contro la Carrarese, in programma domani alle ore 15 allo Stadio Alberto Braglia, mister Andrea Sottil ha parlato nella consueta conferenza stampa di rito. Il tecnico giallob - facebook.com facebook