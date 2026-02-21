Addio a Ines Macchiarola dottoressa in Biotecnologia e giornalista

Ines Macchiarola, dottoressa in Biotecnologia e giornalista, è venuta a mancare improvvisamente oggi a 49 anni. La sua morte deriva da una grave malattia che aveva combattuto negli ultimi mesi. Era conosciuta per il suo impegno nel settore scientifico e per aver scritto numerosi articoli divulgativi. La notizia ha colpito molti colleghi e amici, che ricordano la sua passione e dedizione. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia.

Aveva 49 anni. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Ci lascia una donna straordinaria" Lutto nel giornalismo foggiano per la scomparsa di Ines Macchiarola, venuta a mancare prematuramente nella giornata di oggi, 21 febbraio, all'età di 49 anni. Dottoressa in biotecnologia, per anni si occupò anche di giornalismo, unendo alla formazione scientifica la passione per l'informazione. Collaborò con diverse testate come StatoQuotidiano, la Gazzetta di San Severo e Affaritaliani.it, occupandosi di cronaca, salute e attualità. Alcuni mesi fa, alla redazione di FoggiaToday testimoniò un caso di aggressione da parte di un no vax ai danni di una passeggera che viaggiava indossando la mascherina.