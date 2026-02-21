Addio a Domenico i genitori stretti intorno a lui | chi hanno voluto negli ultimi momenti di vita

Domenico, il bambino di Napoli che aveva subito un trapianto, è deceduto ieri. La sua famiglia lo ha accompagnato negli ultimi istanti, stringendolo forte. La notizia è stata comunicata dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, che ha confermato l’esito fatale della battaglia contro la malattia. I genitori hanno trascorso tutto il tempo con lui, sperando in un miracolo. La sua morte ha suscitato grande commozione tra le persone che lo conoscevano.

© Tvzap.it - Addio a Domenico, i genitori stretti intorno a lui: chi hanno voluto negli ultimi momenti di vita

Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli, è morto. La notizia è stata resa nota dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. In una comunicazione ufficiale, l’ Azienda Ospedaliera dei Colli ha dichiarato: “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Tvzap.it Addio a Domenico, il bimbo col cuore bruciato: momenti drammatici, cosa è successoDomenico, un bambino di otto anni, è morto dopo due mesi di sofferenza a causa di gravi ustioni sul corpo. Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anniGli Stati Uniti introducono nuove normative per l'ingresso, richiedendo ai turisti di dimostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trapianto non riuscito al Monaldi. Domenico, addio alla speranza: stop all'accanimento terapeutico. Condizioni in rapido peggioramento; L'addio al piccolo Domenico: Condizioni in rapido peggioramento. Da oggi solo cure palliative; Il lungo addio al bimbo: 'Condizioni in rapido peggioramento'; Addio a Mascia, il barbiere di Alba. In quel salone di fronte al San Domenico passava tutta la città. Cure sospese a Domenico: È in coma irreversibile. Non sarà rianimatoIn peggioramento le condizioni del bambino di due anni ricoverato a Napoli. La decisione dell’ospedale comunicata alla famiglia. La mamma: resto con lui. . quotidiano.net Bimbo trapiantato, le ultime cure: la mamma all'ospedale col rosario e il cardinale in lacrime. «Lo teniamo mano nella mano»Condizioni in «ulteriore, progressivo e rapido peggioramento». Il piccolo Domenico è stanco, dopo due mesi di battaglia per la vita. msn.com Addio al piccolo Domenico, l’annuncio devastante - facebook.com facebook Napoli, senza il trapianto di cuore inizia il lungo addio al piccolo Domenico: «condizioni in rapido peggioramento» - News x.com