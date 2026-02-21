Ad Ancona è nato il primo circolo di Sinistra Italiana Andrea Bellardinelli ne è il segretario
A Ancona, il primo circolo di Sinistra Italiana ha preso vita, con Andrea Bellardinelli scelto come segretario. La nascita del circolo è stata motivata dall’esigenza di rafforzare la presenza politica nel territorio locale. Il locale è stato intitolato a Daniele Dubbini, figura nota nella comunità. La decisione di creare questa associazione mira a coinvolgere più cittadini nelle attività politiche di sinistra. La nuova sede si trova nel centro della città, vicino a piazza Roma.
La nuova realtà è stata dedicata a "Daniele Dubbini", recentemente scomparso. Tra i compiti prefissati quello di di lavorare a stretto contatto con Europa Verde al fine di costituire un coordinamento cittadino di Avs ANCONA – Si è costituito negli scorsi giorni ad Ancona il Circolo di Sinistra Italiana, il quale è stato intitolato a “Daniele Dubbini”. L’assemblea ha poi eletto a dirigere il Circolo cittadino Andrea Bellardinelli, figura nota negli ambienti del volontariato e operatore umanitario per molti anni con Emergency e Medici senza frontiere. Tesoriere Nicola Cucchi dell'Istituto Gramsci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ad Ancona è nato il circolo di Sinistra italiana (Si), intitolato a Daniele Dubbini, militante recentemente scomparso. A dirigerlo è stato eletto Andrea Bellardinelli
