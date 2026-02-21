Acireale il Consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione

Il Consiglio comunale di Acireale ha approvato il documento unico di programmazione dopo quasi cinque ore di discussione. La decisione arriva in un momento in cui il municipio cerca di pianificare investimenti per il prossimo anno. Durante la seduta, i consiglieri hanno analizzato i progetti prioritari e le risorse disponibili. La votazione è stata una tappa importante per la gestione delle risorse comunali e per definire le prossime mosse dell’amministrazione.

Dopo quasi cinque ore, il Consiglio comunale di Acireale ha proceduto all'approvazione del Documento unico di programmazione. La seduta è stata parecchio intensa, grazie anche ai contributi che sono giunti dai singoli consiglieri comunali. In vista del prossimo impegno, la trattazione del Bilancio di previsione in programma lunedì prossimo, all'insegna della legittima soddisfazione i commenti dei protagonisti principali, a cominciare dal sindaco, Roberto Barbagallo, il quale si è espresso così: "L'approvazione del Documento unico di programmazione in tempo adeguato da parte del Consiglio comunale è motivo di soddisfazione e sottolinea il forte apprezzamento nei confronti dell'Amministrazione comunale che, attraverso gli uffici competenti, si è adoperata per individuare risorse volte alla crescita della nostra città, in linea con il percorso tracciato da tempo ed inserito nel programma elettorale a suo tempo varato.