Achille Costacurta sulla partecipazione al Grande Fratello Vip | È una fake news

Achille Costacurta ha negato di partecipare al Grande Fratello Vip, dopo aver letto alcune voci circolate online. La speculazione riguardava la sua presenza nel famoso reality, ma lui ha precisato di non aver mai preso in considerazione questa possibilità. Costacurta ha anche aggiunto di essere sorpreso dalle indiscrezioni e di non aver mai avuto contatti con i responsabili del programma. La questione rimane quindi ancora senza conferme ufficiali.

L'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la cui partenza è prevista per il prossimo 10 marzo su Canale 5, è accompagnata da un incessante rincorrersi di voci sui futuri inquilini della Casa. Al centro del dibattito mediatico è finita soprattutto l’indiscrezione secondo cui Achille Costacurta sarebbe stato uno dei concorrenti di punta del cast. La notizia ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico, ansioso di vedere il giovane alla prova nel reality condotto da Ilary Blasi, con il supporto in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

