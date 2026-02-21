accordo tra washington wizards e tristan vukcevic

I Washington Wizards hanno firmato Tristan Vukcevic per rafforzare la squadra. La decisione nasce dalla volontà di migliorare il reparto giovani e aumentare le possibilità di crescita nel roster. Vukcevic, che ha già mostrato buone potenzialità nelle ultime stagioni, si unisce al team con l’obiettivo di contribuire con il suo stile di gioco. La squadra punta ora a integrare al meglio il nuovo acquisto nel suo piano di sviluppo.

Il progressivo sviluppo dei Washington Wizards si arricchisce con l’ingresso di Tristan Vukcevic in una formula contrattuale mirata a bilanciare stabilità e potenziale. L’accordo, definito tra la franchigia e l’agente del giocatore, sancisce un impegno triennale complessivo di 9 milioni di dollari, con una flessibilità strategica data dall’opzione di squadra per la terza stagione. Il contesto mette in risalto una previsione di crescita per un lungo alto 213 centimetri, considerato in grado di aprire il gioco e di contribuire a proteggere l’area.” La trattativa è stata formalizzata sabato tra la squadra e l’agente Jason Ranne di Wasserman, con un risultato che prevede un contratto triennale dal valore complessivo di 9 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

