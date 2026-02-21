Accordo con la Juve smentita UFFICIALE | Grande rispetto per il club

La Juventus ha smentito ufficialmente l’accordo con un giocatore, dopo aver circolato voce di un’intesa già raggiunta. La squadra bianconera ha ribadito di rispettare l’attuale contratto del calciatore e di non aver preso decisioni definitive. La notizia ha fatto discutere tra i tifosi, soprattutto considerando le recenti voci di mercato provenienti dall’Inghilterra. La società si sta concentrando sulla preparazione per la prossima stagione, senza lasciarsi influenzare dalle speculazioni.

“È naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello” La Juve sta già lavorando in vista della prossima stagione. Sulla lista di Comolli e soci ci sono 3-4 giocatori in scadenza a giugno, dunque ingaggiabili a parametro zero. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Da Bernardo Silva a Senesi, fino a Celik della Roma. I bianconeri fanno sul serio per il jolly di Gasperini. Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve è pronta ad accontentare le richieste (stipendio sui 4 milioni, ndr) dell’entourage del turco, aperto a un trasferimento a Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve Primavera, ufficiale la cessione di Biggi al Pineto a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club bianconeroLa Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto.

Ottolini Juve, ufficiale: è il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Il comunicato ufficiale del club e tutti i dettagliLa Juventus ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ottolini come nuovo direttore sportivo.

