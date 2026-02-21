Accoglienza ai genitori Gruppo FS sostiene il ’Bambino Gesù’

Il Gruppo FS ha avviato una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La decisione nasce dalla volontà di migliorare l’accoglienza e il supporto alle famiglie che devono affrontare lunghi periodi di degenza lontano da casa. In concreto, i fondi raccolti serviranno a creare spazi di accoglienza più confortevoli e a offrire servizi di assistenza. La campagna si rivolge ai pendolari e alle aziende partner della rete ferroviaria.

Il Gruppo FS è in prima linea nel sostegno dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, attraverso una raccolta fondi dedicata al ' Progetto Accoglienza ' con l'obiettivo di supportare le famiglie dei bambini lungodegenti costrette a spostarsi per ricevere cure specialistiche. La raccolta fondi, aperta agli oltre 96 mila dipendenti del Gruppo, proseguirà fino al 9 aprile con l'obiettivo di garantire servizi essenziali alle famiglie costrette a lunghi periodi di permanenza lontano da casa. Il 'Progetto Accoglienza' offre ospitalità gratuita, pasti, trasporti, sostegno psicologico, mediazione culturale, corsi di lingua e attività scolastiche, contribuendo a rendere più sostenibile il percorso di cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.