Accademia Carrara accordo transattivo con l’impresa per gli extracosti

L’Accademia Carrara ha stretto un accordo con l’impresa che ha curato i lavori nei giardini. La causa principale è stata un’esigenza di risolvere i costi extra emersi durante i lavori. Il Comune di Palafrizzoni ha deciso di versare 85 mila euro in più per saldare le spese impreviste. La trattativa si è conclusa con un accordo transattivo, che permette di chiudere definitivamente la questione. La somma sarà pagata entro la fine del mese.

© Ecodibergamo.it - Accademia Carrara, accordo transattivo con l’impresa per gli extracosti

PALAFRIZZONI. Variazione da 85mila euro del Comune per chiudere i conti con l’azienda che ha realizzato i giardini. Vasca in Largo Barozzi, altri 50mila euro per il cantiere. A fronte degli extracosti emersi durante il cantiere, il Comune ha stretto un accordo con l’impresa, scongiurando contenziosi. «Si tratta della chiusura della contabilità dei lavori, rispetto ad un confronto aperto con l’impresa che, in relazione allo scavo archeologico che si era reso necessario (un’indagine perlustrativa sul relitto di un muretto richiesta dalla Soprintendenza, ndr) e i lavori non previsti, aveva richiesto al Comune una cifra molto significativa – spiega l’assessore alla Cultura, Sergio Gandi –.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Leggi anche: In campo con la capolista Sestese gli apuani non riescono a portarsi a casa il risultato. Niente impresa per la Pallavolo Massa Carrara Prima categoria. Impresa Accademia Mazzarinese: battuta la Casmenarum 2-1 con doppietta di Gallo; paL’Accademia Mazzarinese sorprende tutti vincendo 2-1 contro la Casmenarum Comiso, terza in classifica. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Accademia Carrara, accordo transattivo con l’impresa per gli extracostiPALAFRIZZONI. Variazione da 85mila euro del Comune per chiudere i conti con l’azienda che ha realizzato i giardini. Vasca in Largo Barozzi, altri 50mila euro per il cantiere. Con la variazione di bila ... ecodibergamo.it Accademia Carrara Bergamo. Fabrizio De André · Suzanne. Inaugura oggi a Palazzo della Ragione, in Città Alta, “I TAROCCHI DI DE ANDRÉ”, l’installazione video a cura di @studioazzurro che anticipa e accompagna la grande mostra “TAROCCHI. Le origin - facebook.com facebook Sono due le mostre, una a Bergamo e una a Torino, che porteranno i visitatori a esplorare mondi tra incanto, magia e meraviglia. All’Accademia Carrara “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, al Castello di Miradolo "C'era una fiaba". #ANSAViaggi x.com