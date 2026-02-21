Acai Ardolino | Si riapra subito lo Spazio bambini e bambine ad Avellino

Acai, Ardolino ha chiesto la riapertura immediata dello Spazio bambini ad Avellino, dopo la chiusura improvvisa del servizio al termine delle vacanze di Natale. La decisione ha lasciato molte famiglie senza supporto durante le prime settimane del nuovo anno scolastico. La struttura, molto frequentata, rappresenta un punto di riferimento per i genitori che lavorano. La richiesta mira a ripristinare subito il servizio e garantire continuità ai piccoli utenti.

Dura denuncia dell’associazione: “Silenzi istituzionali e disagi per le famiglie, inaccettabile l’immobilismo di Comune e Piano di zona” “La sollecitazione pubblica lanciata per la riattivazione del servizio integrativo al nido di infanzia di Avellino, interrotto improvvisamente nel bel mezzo dell’anno educativo, al termine delle vacanze di Natale, è caduta nel vuoto. Finora abbiamo registrato soltanto imbarazzanti silenzi istituzionali e consueti scaricabarile”. Ad affermarlo è Giovanni Ardolino, presidente nazionale dell’associazione Acai onlus. Come si può non dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie e della comunità intervenendo con solerzia, per riprendere le attività di “Spazio bambini e bambine”, ormai ferme da quasi due mesi? Purtroppo fin dall’inizio c’è stato un atteggiamento superficiale, noncurante e inefficiente da parte degli enti preposti, che ha creato disagi, incertezze e problemi nell’espletamento e nella fruizione ottimale del servizio, nella valorizzazione dello stesso e nell’utilizzo della struttura destinata alle attività.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Se vogliamo davvero esplorare lo Spazio dobbiamo osare, avviando subito un piano di sviluppo per razzi ad antimateria

Letture ad alta voce per bambine e bambine alla Legatoria PrampoliniSabato 21 febbraio alle 11:00, i bambini di Catania potranno ascoltare storie in libreria, grazie all'iniziativa alla Legatoria Prampolini.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.