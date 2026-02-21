Abruzzo protagonista allo Slow Wine Fair 2026 | in vetrina a Bologna l' eccellenza vitivinicola della regione

L'Abruzzo ha messo in mostra le sue eccellenze vinicole alla fiera Slow Wine 2026, svoltasi a Bologna. La regione ha portato una selezione di vini di alta qualità, apprezzati da esperti e appassionati. La partecipazione si è svolta nel padiglione 20, con uno stand dedicato che ha attirato visitatori e produttori. La presenza abruzzese si inserisce in un contesto di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali. La manifestazione continua con numerosi incontri e degustazioni.

Da domenica 22 a martedì 24 febbraio oltre 1.100 espositori all'importante manifestazione organizzata da BolognaFiere e Slow Food e l'Abruzzo si presenta da protagonista tra sostenibilità, identità e valore sociale Alla manifestazione, che vedrà la giustizia sociale nel mondo del vino come foscus, arriveranno 1.100 espositori da 27 Paesi. Tante, sul tema, le conferenze, le masterclass e gli incontri che trasformeranno la fiera in un laboratorio di idee e buone pratiche, affrontando temi cruciali come l’integrazione dei lavoratori stranieri, la promozione dell’imprenditoria femminile e giovanile e la rigenerazione delle Terre Alte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo protagonista alla Slow Wine Fair 2026: 40 cantine in vetrina a BolognaIl Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha portato 40 cantine alla Slow Wine Fair 2026 a Bologna, un evento che si svolge dal 22 al 24 febbraio.

Slow Wine Fair 2026: Parma e l'Emilia-Romagna protagoniste a Bologna FiereLa Slow Wine Fair 2026 si svolge a Bologna dal 22 al 24 febbraio e vede Parma e l’Emilia-Romagna come protagonisti principali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.