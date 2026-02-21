Abruzzo protagonista allo Slow Wine Fair 2026 | in vetrina a Bologna l' eccellenza vitivinicola della regione

L'Abruzzo porta la sua eccellenza vitivinicola allo Slow Wine Fair 2026, che si apre a Bologna. La regione ha scelto di presentare 40 cantine al padiglione 20, stand C4-B4, per valorizzare i suoi vini più rappresentativi. La partecipazione deriva dall’intento di promuovere il settore e attrarre appassionati e operatori del settore. La rassegna si conferma come un punto di riferimento per il mondo del vino e della gastronomia.

Da domenica 22 a martedì 24 febbraio oltre 1.100 espositori all'importante manifestazione organizzata da BolognaFiere e Slow Food e l'Abruzzo si presenta da protagonista tra sostenibilità, identità e valore sociale. Quaranta le cantine abruzzesi presenti. Alla manifestazione, che vedrà la giustizia sociale nel mondo del vino come foscus, arriveranno 1.100 espositori da 27 Paesi. Tante, sul tema, le conferenze, le masterclass e gli incontri che trasformeranno la fiera in un laboratorio di idee e buone pratiche, affrontando temi cruciali come l’integrazione dei lavoratori stranieri, la promozione dell’imprenditoria femminile e giovanile e la rigenerazione delle Terre Alte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha portato 40 cantine alla Slow Wine Fair 2026 a Bologna, un evento che si svolge dal 22 al 24 febbraio.

