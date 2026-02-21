Abodi sulla scelta di non graziare Kalulu | Rispetto ma non comprendo Un po’ di coraggio sarebbe stato opportuno

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi critica la decisione della Figc di non graziare Kalulu, ritenendo che un po' di coraggio sarebbe stato opportuno. Abodi spiega di rispettare la scelta, ma si dice sorpreso dalla mancanza di iniziativa. La sua opinione arriva dopo aver analizzato le motivazioni ufficiali della Federazione, che ha mantenuto la squalifica. La discussione sulla possibilità di revisione della decisione resta aperta.

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, ha così commentato la scelta della Figc di non graziare Kalulu dalla giornata di squalifica. Ecco le sue parole a margine dell’arrivo a Casa Italia. Le parole di Abodi. Riporta l’Ansa: “È una scelta che rispetto, ma non comprendo. Perché nel momento in cui diventa evidente, chiaro che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po’ di coraggio in più sarebbe stato opportuno”. Un caso, dunque, che sarà destinato a far discutere chissà per quanto tempo ancora. L'articolo Abodi sulla scelta di non graziare Kalulu: “Rispetto ma non comprendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

