Abodi | Kalulu? Non comprendo | la Figc poteva essere più coraggiosa

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi critica la decisione della Figc di non revocare la squalifica a Kalulu, accusando l’organizzazione di aver evitato di assumersi rischi. Abodi si dice sorpreso per questa scelta e invita a riflettere sulla gestione delle sanzioni nel calcio italiano. La sua opinione arriva dopo l’episodio che ha coinvolto il difensore dell’AC Milan durante la partita contro la Juventus. La questione resta dibattuta tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi commenta la decisione della Figc di non togliere la squalifica a Kalulu dopo l'errore arbitrale in Inter-Juventus: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Inter-Juventus, Abodi: "Su Kalulu serviva più coraggio da Figc, non comprendo"Il presidente Abodi critica la decisione della Federcalcio di non annullare la squalifica di Pierre Kalulu, coinvolto in un episodio di simulazione durante il match tra Inter e Juventus.