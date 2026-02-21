Abodi incredulo sul caso Kalulu | La scelta della FIGC? Rispetto la decisione ma non la comprendo

Il ministro dello Sport, Abodi, si mostra sorpreso dopo la decisione della FIGC di non concedere la grazia a Kalulu, nonostante la richiesta dei bianconeri. Abodi ha dichiarato di rispettare la scelta, ma di non comprenderne le ragioni. La situazione ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il club resta in attesa di eventuali sviluppi. La decisione della FIGC ha acceso nuove discussioni nel mondo calcistico.

Inter News 24 Abodi incredulo sul caso Kalulu. Il Ministro dello Sport si è espresso sulla grazia richiesta dai bianconeri e non accolta dalla FIGC. Le sue parole. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto sul caso dell’espulsione di Pierre Kalulu durante la sfida tra Inter e Juventus, una decisione che continua a suscitare polemiche. Il Ministro ha commentato la scelta della FIGC di respingere la grazia della Juventus per il cartellino rosso, causato dalla simulazione di Alessandro Bastoni. Secondo Abodi, pur rispettando la decisione istituzionale, è difficile comprenderla, soprattutto in virtù dell’evidente errore che, a suo avviso, sarebbe stato già “pagato” dal calciatore con l’allontanamento dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

