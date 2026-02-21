Abodi critico sulla scelta della FIGC | Non comprendo il respingimento del ricorso di Kalulu

Il giudice ha respinto il ricorso di Kalulu, un episodio che ha diviso tifosi e addetti ai lavori. La decisione ha suscitato molte reazioni tra gli esperti di calcio, che sottolineano come l’espulsione abbia influito sulla partita tra Inter e Juventus. Abodi ha espresso delusione per la scelta, evidenziando come il ricorso fosse motivato da elementi concreti. La vicenda rimane al centro delle discussioni nel mondo del calcio italiano.

© Mondosport24.com - Abodi critico sulla scelta della FIGC: «Non comprendo il respingimento del ricorso di Kalulu»

Nel confronto tra Inter e Juventus, la controversia sull'espulsione di Pierre Kalulu resta al centro dell'attenzione. L'episodio è legato a una simulazione attribuita ad Alessandro Bastoni e alla conseguente decisione della FIGC di respiegere il ricorso presentato dal club. Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato allontanato dal campo per un cartellino rosso conseguente a una presunta simulazione di Bastoni. La FIGC ha successivamente confermato la decisione respingendo il ricorso presentato dall'altra parte coinvolta nel contendere l'episodio. La discussione ha attinto anche l'ambito istituzionale, con la replica di chi sostiene che l'errore si sia già riflesso in campo e, di conseguenza, la sanzione debba essere riconsiderata. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha criticato duramente la decisione della FIGC di respingere il ricorso della Juventus nel caso Kalulu. Il ministro Abodi ha espresso chiaramente il suo disappunto sulla mancata grazia concessa a Kalulu. La scelta della Federcalcio di non togliere la squalifica al calciatore della Juventus vittima di simulazione, Pierre Kalulu, la rispetto, ma non la comprendo.