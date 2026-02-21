Abbiamo bisogno dei dispositivi antistupro?

In un tribunale di Milano si discute sul ruolo dei dispositivi antistupro, strumenti progettati per proteggere le donne. Chiara Alessi affronta il tema nel suo nuovo libro, “La sedia del sadico”, analizzando le controversie che circondano queste tecnologie. Mentre alcuni le considerano una difesa efficace, altri mettono in dubbio la loro efficacia e sicurezza. La discussione si sviluppa tra opinioni contrastanti e approfondimenti tecnici.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi una donna su tre ha subìto una qualche forma di violenza sessuale nell'arco della sua vita, e negli ultimi venticinque anni i dati sono rimasti sostanzialmente stabili. Per offrire una protezione in più alle donne nel tempo sono stati inventati diversi dispositivi antistupro, che però non contribuiscono a risolvere i problemi alla base. Chiara Alessi ne ha descritti alcuni nel suo nuovo libro, La sedia del sadico.

