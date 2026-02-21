A voi la Desmo 450X Leggera e prepotente È la Ducati da cross

Ducati lancia la nuova Desmo 450X, nata dopo il successo della versione MX. La moto si distingue per la leggerezza e la potenza, ideata per i piloti professionisti. La versione Factory include componenti di alta qualità e sistemi avanzati, pronti per le gare più impegnative. Ducati ha sviluppato questa moto per offrire prestazioni elevate anche nelle competizioni più difficili. La Desmo 450X si prepara a entrare nei circuiti di cross più prestigiosi.

A distanza di un anno dal debutto della Desmo450 MX, Ducati presenta la versione Factory, pensata per i piloti che cercano una moto 'pronto gara', già completa di tutto il necessario per impegnarsi nelle competizioni. Una Desmo450 MX che, in virtù di componentistica in materiali pregiati, è ancora più performante e leggera (104 kg invece di 104,8) della versione standard pur avendo una dotazione più ricca. Con la Factory, Ducati conferma il suo impegno nel mondo offroad. La Desmo450 MX Factory è equipaggiata con lo scarico completo Akrapovi? in titanio con mappatura motore dedicata, che riduce il peso (-1,7 kg), migliora l'erogazione e offre una curva di coppia più piena e sostenuta in allungo.