A Seriate un documento per orientare in modo sostenibile le trasformazioni della città

A Seriate, il Comune ha presentato un piano che mira a guidare le future modifiche urbane in modo sostenibile. La città ha deciso di sfruttare uno strumento pratico per pianificare il suo sviluppo, coinvolgendo cittadini e professionisti. Il documento, che contiene obiettivi chiari e strategie concrete, si concentra su aree come il traffico e gli spazi verdi. La presentazione avviene in un momento di rinnovato interesse per la crescita responsabile.

Seriate. Un documento nuovo e innovativo, pensato per orientare in modo strutturato le trasformazioni della città. Nella mattina di sabato 21 febbraio si è svolto l'incontro pubblico "Seriate cresce verde: più biodiversità e più benessere per tutti", durante il quale l'amministrazione comunale di Seriate ha presentato alla cittadinanza l'avvio del percorso per la redazione delle 'Linee guida per la progettazione ecologica delle opere paesaggistiche in ambito urbano'. Un testo con linee guida che richiederanno che gli interventi urbanistici più rilevanti – dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dai piani attuativi alle opere pubbliche – siano accompagnati da una progettazione paesaggistica coerente con obiettivi di biodiversità, resilienza climatica e qualità della vita. A Seriate chi taglierà una pianta ne dovrà piantare almeno dueIl nuovo Regolamento edilizio della città di Seriate, approvato il 4 settembre dal Consiglio comunale è pronto a entrare in vigore il 22 ottobre. «Sostanzialmente si tratta di aver concentrato, in un ...