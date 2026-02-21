A Santa Fiora vince il fair play L’appello per un tifo più sano

A Santa Fiora, il Comune ha deciso di sostenere un progetto che promuove il rispetto tra tifosi e bambini durante le partite di calcio. La scelta nasce dalla crescente preoccupazione per gli atteggiamenti violenti e i cori offensivi negli stadi locali. L’amministrazione ha concesso il patrocinio a una giornata dedicata all’educazione sportiva e al fair play, invitando genitori e allenatori a favorire un ambiente più tranquillo e positivo durante le partite. La proposta mira a coinvolgere le famiglie in un modo più responsabile.

SANTA FIORA Il Comune di Santa Fiora sceglie di stare dalla parte del fair play e del tifo positivo. L'amministrazione comunale ha infatti concesso il patrocinio al progetto "Cari genitori – giornata regionale La Partita Applaudita ", un'iniziativa che promuove un modello educativo e rispettoso nel calcio giovanile. Giunto alla seconda edizione, il progetto della "Partita Applaudita" quest'anno supera i confini della Toscana, coinvolgendo anche Umbria ed Emilia-Romagna, con la provincia di Piacenza. Un segnale importante di crescita e condivisione per un'iniziativa che punta a riportare al centro dello sport i valori del rispetto e della correttezza.