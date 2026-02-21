A Napoli 30mila alloggi pubblici non utilizzati | sono la metà di tutta Italia

A Napoli, circa 30.000 alloggi pubblici rimangono vuoti, rappresentando la metà di quelli inattivi in tutta Italia. La causa principale è la scarsità di manutenzione e di gestione efficiente. Questo problema si riflette anche nel difficile accesso alle case per molte famiglie. I dati indicano che molti di questi immobili potrebbero essere riutilizzati per risolvere il bisogno abitativo. La questione rimane aperta, mentre si cerca una soluzione concreta.

In Italia ci sono 60mila alloggi pubblici inutilizzati. Metà di questi, circa 30mila, sono a Napoli. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, parlando di piano casa. Si tratta di alloggi che ".fanno parte del patrimonio di regioni, comuni e province che non li stanno utilizzando perché questi immobili hanno delle situazioni che ne precludono l'utilizzo". Servirà anche a questo il Piano Casa annunciato dal Governo che, secondo Foti, potrebbe ammontare a oltre 8 milioni di euro: "Questi fondi - precisa il ministro -possono servire a rendere riutilizzabili quegli immobili e andiamo su settori di edilizia residenziale pubblica e sociale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

