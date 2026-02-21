A Latisana si parla del cervello e delle sue funzioni con il dottor Mirco Bagatto

Il dottor Mirco Bagatto ha spiegato come le diverse aree del cervello influenzino il nostro modo di pensare e agire. L’evento, che si è svolto a Latisana, ha attirato molte persone interessate ai misteri della mente umana. Durante l’incontro, il neurochirurgo ha mostrato immagini e diagrammi per chiarire come funzionano gli emisferi cerebrali. La serata ha coinvolto il pubblico con domande e spiegazioni pratiche. Si aspetta il secondo appuntamento previsto per la prossima settimana.

Venerdì 27 febbraio, alle 17.30 nella sala ottagonale del Centro Polifunzionale di Latisana il neurochirurgo dottor Mirco Bagatto terrà il primo di due incontri incentrati su: "I due emisferi del cervello e le loro funzioni". Primario di neurochirurgia, ha eseguito più di 5000 interventi e pubblicato diversi articoli scientifici. Sarà un incontro straordinario e interessante: il cervello di destra è più noto per le sue funzioni geometriche – matematiche e artistiche.

