A Firenze c’è la ‘partita applaudita’ ma nella gara precedente di Under 13 volano spinte e ceffoni tra i genitori

Durante una partita Under 13 a Firenze, i genitori si sono scambiati spinte e insulti, causando scompiglio tra il pubblico. La causa dello scontro sembra essere stata una decisione arbitrale contestata. Mentre i giovani calciatori si preparano a scendere in campo, gli animi dei genitori si infiammano, creando tensione nel settore delle tribune. La scena si è protratta diversi minuti, interrompendo momentaneamente il match e attirando l’attenzione di spettatori e organizzatori.

Firenze, 21 febbraio 2026 – Rissa prima della ‘partita applaudita’. Cioè quella partita pensata da Coni e Federcalcio, con il patrocinio di Anci e Regione Toscana, che vorrebbe essere uno spot per il fair play nei campionati giovanili. Accade a Firenze durante una gara di Esordienti Under 13, andata appunto in scena prima di uno di quei match legati all’iniziativa che tutto dovrebbe rappresentare tranne questo. Cosa è successo. Il teatro è il quartiere dell’Isolotto, dove si affrontano la società di casa e il Casellina. La gara è quella che precede la cosiddetta ‘partita applaudita’, programmata a seguire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“La Partita Applaudita”, adesione dal consiglio comunale di FirenzeIl Consiglio comunale di Firenze ha dato il via libera unanime alla proposta di adesione al progetto 'La Partita Applaudita'.

La caduta in gara diventa una rissa da bar tra i ciclisti: spinte e pugni, poi tutti di nuovo in sellaDurante l’ultima tappa del Pune Grand Tour, un incidente in corsa ha provocato una rissa tra i ciclisti, con spinte e pugni scambiati tra alcuni atleti.

Firenze, cavo Enel fuori uso in viale Gramsci: lavori pronti a partire ma non c'è il via libera dal cantiere del tramLa denuncia dei residenti del civico 33: il 2 febbraio la rottura di un tubo dell'acqua si è danneggiato un cavo elettrico che deve essere sostituito ma manca il coordinamento per i lavori. «Abbiamo q ... corrierefiorentino.corriere.it

“Dobbiamo affrontare ogni partita dando il massimo. Firenze Ho scelto la Fiorentina perché penso che abbia le risorse per venirne fuori e costruire qualcosa per il futuro”, il commento del ds viola Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport prima della gara co - facebook.com facebook

Questa partita ricorda molto #InterJuve con il Napoli che perse a Firenze: simulazione di #Bastoni, a #Rabiot, mancato giallo a #Paz, goal al 90’ e recupero con il #Como. Tutto fa pensare allo slingdoors del campionato. Al #Milan ed #Allegri la forza di mant x.com