A Donald Trump si risponde con i suoi simili Chiedere a Giancarlo Caselli
Giancarlo Caselli ha accusato pubblicamente il ministro Nordio di aver trascurato le riforme della Giustizia. La sua opinione deriva dal fatto che, secondo il magistrato, nulla è cambiato sotto la sua gestione. Caselli ha anche sottolineato come le criticità del sistema giudiziario restino irrisolte, nonostante le promesse. La sua analisi si basa su anni di esperienza e osservazioni dirette sui problemi ancora irrisolti nel settore. La discussione continua a infiammare il dibattito pubblico.
Un grande magistrato ha messo nero su bianco che il ministro Nordio non ha fatto nulla per migliorare le sorti della Giustizia. Può darsi. L’opposizione, con gli applausi del magistrato, ha accusato Meloni di ridurre il Paese a vassallo di Trump. Può essere. Non so se sia un’accusa sensata o faziosa. Si spera tutti che Trump possa sparire, ovviamente, e però, vedi mai non sparisse, allora meglio affrontarlo con un’Italia di sinistra che di destra. Non per le fiere posizioni antimperialiste dei ragazzi Schlein, parole grosse che il trumpismo spazzerebbe con un rutto. Non per la supposta cultura pavoneggiata tra gli altri dal magistrato di cui sopra, che perfino il trumpismo avrebbe qualche ragione a spazzar via.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Giancarlo Esposito attacca Donald Trump e l’ICE: "È tempo di una rivoluzione"Giancarlo Esposito si scaglia contro Donald Trump e l’ICE.
Mamdani, l’idolo della sinistra, parla più con Donald che con i suoi: si scrivono messaggi di continuoDonald Trump e Zohran Mamdani mantengono un contatto continuo via messaggi, iniziato dopo aver scambiato i numeri nello Studio Ovale a novembre.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alla corte di Trump, leader e aziende si dividono il bottino di Gaza; Soldi alle centrali più inquinanti e obblighi per il Pentagono: Trump si autoproclama Campione del carbone; Board of Peace: Svizzera osservatrice critica; Trump lancia il suo Consiglio di pace mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano.
Donald Trump a Milano per le Olimpiadi, il vertice in Questura: la finale di hockey e la cerimonia a VeronaDonald Trump potrebbe arrivare a Milano per assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio. Ieri una delegazione Usa avrebbe partecipato a una riunione in Questura per discutere il tragitto del ... fanpage.it
Perché Trump vuole pubblicare documenti sugli Ufo e cosa c'entra ObamaIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler rendere pubblici i documenti estremamente interessanti e importanti sugli Ufo dopo l'hype partito da alcune dichiarazioni dell'ex presidente Ba ... wired.it
#ottoemezzo Monica Guerzoni commenta le esternazioni di Donald Trump contro la sentenza che dichiara illegittimi i dazi x.com
Tg1. . La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i #dazi di Donald #Trump. Secondo i giudici, il Presidente ha “oltrepassato la sua autorità” utilizzando una legge sulle emergenze nazionali per imporre tariffe senza il via libera del Congresso. “Una vergogna, m - facebook.com facebook