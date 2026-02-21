A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 22 febbraio italiani in gara streaming
Il curling ha visto una giornata intensa a Milano Cortina 2026, con l’Italia che si prepara a scendere in pista domani. La finale per l’oro, in programma alle ore 14, metterà di fronte le squadre più forti del torneo femminile. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta streaming oppure in tv, per non perdere neanche un momento di questa sfida decisiva. La competizione si concluderà con la premiazione delle vincitrici.
Cala il sipario sulle competizioni di curling a Milano Cortina 2026. Domani, domenica 22 febbraio, si disputerà infatti l’ultimo segmento in programma, ovvero il gold medal match del torneo femminile. Considerato che la serata conclusiva dei Giochi sarà contrassegnata come normale che sia dalla Cerimonia di chiusura, la partita si disputerà nella fascia mattutina, con l’inizio previsto per le 11:05. A confrontarsi saranno Svezia e Svizzera che, in semifinale, hanno battuto rispettivamente Canada e Stati Uniti Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda domenica 22 febbraio.🔗 Leggi su Oasport.it
