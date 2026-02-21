A che ora i Test di MotoGP domani Buriram 2026 | programma 22 febbraio tv streaming

Domani, domenica 22 febbraio, si svolgono i test di MotoGP a Buriram, in Thailandia, dopo che le condizioni meteorologiche hanno ritardato la prima giornata. La sessione di domani si concentra sulle prove di qualificazione e sul testing di nuove gomme da gara. Gli appassionati potranno seguire gli aggiornamenti in diretta TV e streaming, mentre i piloti preparano le moto per le sfide della nuova stagione. La giornata si preannuncia decisiva per le strategie dei team.

© Oasport.it - A che ora i Test di MotoGP domani, Buriram 2026: programma 22 febbraio, tv, streaming

Domani, domenica 22 febbraio, seconda e ultima giornata dei test di MotoGP in scena a Buriram, in Thailandia. Grande curiosità per rivedere in azione i big del campionato che potrebbero lottare per il titolo iridato, con in pole position Marc Marquez sulla Ducati ufficiale, apparso già molto competitivo nei test precedenti e intenzionato a partire forte sin dal debutto stagionale Occhi puntati anche sugli italiani Marco Bezzecchi, chiamato a confermare i progressi dell’Aprilia su una pista storicamente ostica per la casa di Noale, e Francesco Bagnaia, deciso a riscattare una preparazione invernale non sempre lineare ma forte della consueta solidità sul passo gara.🔗 Leggi su Oasport.it Dove vedere in tv i Test di MotoGP, Buriram 2026: orari 21-22 febbraio, tv, streamingIl motivo della presenza dei piloti a Buriram è la sessione di test ufficiali, che si svolge tra il 21 e il 22 febbraio. A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 22 febbraio, programma, streamingIl bob è protagonista domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove si concludono le gare. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Ramadan 2026: A che ora si prevede il finissimo di digiuno (ftour/iftar) per giovedì 19 febbraio 2026?; Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni 2026: a che ora e dove vederla in diretta; A che ora finisce il Festival di Sanremo 2026? Parla Carlo Conti. A che ora inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 questa sera e dove vederla in tvL’attesa è finita: oggi venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026 l’Italia torna protagonista dello sport mondiale ospitando i Giochi Olimpici Invernali di ... funweek.it Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic: ecco a che ora giocano i due azzurri all'Australian OpenI due italiani nei quarti di finale degli Australian Open. Giocheranno nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio: Musetti non prima delle 4, Sinner apre la sessione mattutina con lo statuniten ... corriere.it Test Buriram MotoGP la mattinata ha decisamente sorriso a Pecco Bagnaia che firma il miglior crono; Marc Márquez a terra due volte - facebook.com facebook Fotogallery #MotoGP | La giornata inaugurale dei test di #Buriram x.com