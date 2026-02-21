A Bologna il sì day di FdI Malan e Bignami | è un’occasione storica non buttiamola in rissa

A Bologna, il voto di Fratelli d’Italia con Malan e Bignami ha attirato l’attenzione di molti cittadini. La campagna si concentra sulle modifiche proposte alla giustizia, considerate fondamentali per il futuro del sistema. La partecipazione di attivisti e sostenitori ha riempito le strade, creando un clima di discussione acceso ma civile. La giornata si conclude con un appello alla responsabilità, invitando tutti a rispettare il risultato.

Il referendum sulla giustizia “è un passaggio estremamente importante. Il governo non è nato per giochi di palazzo, ma perché ha ricevuto un consenso chiaro dagli italiani. Questo referendum non cambia la solidità dell’esecutivo. Ma rappresenta la prima grande occasione, dopo tanti anni in cui si è detto che la riforma della giustizia era necessaria, per intervenire davvero”. Così il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan alla platea dell’Hotel Savoia a Bologna che ospita l’evento “Non c’è sì-curezza senza giustizia”, promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, alla presenza dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Disabile aggredito a Bologna, il sindaco Lepore: “Violenza vile”. Bignami (FdI): “Ferma condanna”

Leggi anche: Disabile aggredito a Bologna, il sindaco Lepore: “Violenza vile”. Bignami (FdI): “Ferma condanna”. Borgonzoni: “Serve stretta su sicurezza”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.