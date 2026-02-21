82 anni impatto sulla Fratelli Cervi | elisoccorso in corsa

Un uomo di 82 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Cadelbosco Sopra. L’impatto tra due veicoli sulla strada Fratelli Cervi ha causato danni pesanti, con l’anziano rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero per estrarlo e trasferirlo in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Scontro sulla Fratelli Cervi: Anziano Grave Dopo un Impatto a Cadelbosco Sopra. Un impatto violento, un'abitacolo contorto e una corsa contro il tempo per liberare un uomo intrappolato tra le lamiere. Questa la scena che si è presentata questa mattina a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, dove un incidente stradale ha coinvolte due autovetture e ha gettato nell'angoscia la comunità locale. L'allarme è scattato intorno alle 9:30, quando i primi soccorsi sono stati chiamati a intervenire lungo via Fratelli Cervi, un tratto dell'ex Statale che collega diverse località della zona. La dinamica dell'incidente, come emerso dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, vede un'auto che si immette nel traffico da una stazione di servizio come protagonista involontario di una collisione.